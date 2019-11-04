區公所表態？新北市這處公布欄有韓國瑜競選文宣

新北市瑞芳區的公布欄被發現貼有韓國瑜與李永萍的競選文宣，網友認為此事已經違反行政中立。（圖擷取自段宜康臉書）

2019-11-04 21:46:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（4）日在臉書貼出一張照片，新北市瑞芳區公所設置的布告欄，貼有國民黨總統參選人韓國瑜與該選區立委參選人李永萍的競選文宣，「布告欄」瞬間變成「布告藍」，被網友一眼認出「違反行政中立」。

從段宜康貼出的照片可見，新北市瑞芳區公布藍裡面張貼的海報，除了有反賄選的文宣物品之外，斗大的藍營競選文宣幾乎占去四分之一版面，上頭印有韓國瑜與李永萍的合照，兩人手拿國旗，連同印有國民黨黨徽，段宜康對此介紹，這是「瑞芳區公所的佈告『藍』」。

我國《公務人員行政中立法》第9條規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動，違法將按情節輕重，依《公務員懲戒法》、《公務人員考績法》或其他相關法規予以懲戒或懲處。

網友們看見照片都感到相當離譜，紛紛留言指出「公所員工不要陷害區長了」、「抓到了，瑞芳區行政不中立！」、「公器私用」、「八成七是區公所不肯借茅坑」、「快把這佈告爛扔進太平洋」，但也有網友表達相反意見，「這不是區公所的公布欄，是里辦公處自己的」，但仍沒有解釋為何布告欄貼有「新北市瑞芳區公布欄」字樣。

段宜康臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法