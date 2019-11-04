板橋驚傳17歲少年開槍自戕 媽媽回家心碎

警方在秦少家樓下拉起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-04 22:07:52

首次上稿 20:04

更新時間 22:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕17歲秦姓少年今晚在新北市板橋區自家舉槍自盡，秦母返家後發現兒子屍體，除了悲痛至極外立刻報警。而警方觀察秦少臉書，他發表負面言論篇數頗多，最近疑似還有一篇因感情問題處理不佳而發的PO文，不排除秦少是為情所困想不開。

據了解，秦少家住板橋區大觀路一棟公寓4樓，秦少平時與外祖父、母親、胞弟同住，父親在中國經商。秦少目前就讀板橋一間高職夜間部，但他出席課堂有一搭沒一搭，心力沒有放在學校，平時多在埔墘一帶混跡。

今日晚間6時許，秦少與外祖父一同待在家，外祖父在客廳喝酒，秦少則待在自己的臥房，期間秦少拿出他事先準備的改造金牛座手槍在臥房自戕，但酒醉的外祖父並沒有聽到槍聲，直到購物返家的秦母發現家裡怎麼沒有大兒子的動靜，進房一看發現血跡斑斑，兒子屍體就倒臥床上，嚇得秦母趕緊報警求援。

警消據報趕抵，將秦少送往亞東醫院急救仍不治。警方調閱鄰居監視器，發現秦少在稍早前帶著改造金牛座手槍返家，該時間點沒有其他人進出，現場也沒有打鬥跡象，判定秦少為自殺。

警方另在秦少臉書發現昨上午秦少就在個人臉書發現最後一篇PO文，裡頭寫到「各位大哥小弟準備來出我公祭，我的家人們記得來幫我收屍，各位我們下輩子見。」在前幾天也PO出疑似與女友感情不順的抱怨文，不排除秦少為情所困。

秦少平時與家人互動甚少，家人也管不太動他，故秦母、外祖父也不太了解為何他要自殺。警方將持續追查槍枝來源，因秦少沒有特殊幫派背景，不排除槍枝是他在網路購買，對此將持續釐清。

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秦少臉書照，他在臉書常發表負面言論。（記者徐聖倫翻攝）

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