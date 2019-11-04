抽水更有力！永和抽水站機組更新 每秒鐘抽排4.2噸水量

抽水機組更新後，將原本每秒鐘可抽排3.6噸的水量提升至4.2噸。（水利局提供）

2019-11-04 15:37:48

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市水利局永和抽水站機組更新工程，原本預計於2020年1月完工，由於工程進度超前能夠在今年12月底完工。水利局表示，機組更新及加強站房結構工程後，將原本每秒鐘可抽排3.6噸的水量提升至4.2噸，提高抽水能力增加防汛。

水利局說，從2016年起辦理抽水站機組更新，在2018年4月規劃永和機組更新時，為達防汛最大效益，一起將前池降挖，以容納更大滯洪量，但也因施作風險性高，導致使廠商卻步而多次流標，經參考多方專業意見並持續不斷改良施作工法，工程於同年10月開工。

水利局表示，永和抽水站機組使用超過30多年站體老舊，這次'配合中央前瞻基礎建設計畫進行改建，同時也增加更大的滯洪空間，將前池高程由原先4.2公尺降至2.5公尺，以提前啟動抽水機抽水，有效降低積淹水風險。

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