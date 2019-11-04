新北玄天上帝文化祭8日登場 200組孝親福宴免費享用

「新北市玄天上帝文化祭」將於11月8日起至10日在五股區二重疏洪道登場，現場提供兩千份祈福卡。（記者賴筱桐攝）

2019-11-04 14:38:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北市玄天上帝文化祭」將於11月8日起至10日在五股區二重疏洪道登場，除了延續傳統祈福法會、平安遶境、奉茶洗足孝親及藝陣表演活動，並提供免費「孝親福宴」，名額限量200組，並結合在地庇護工場的特色攤位舉辦展售會，匯集愛心做公益。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，每年玄天上帝文化祭的輪值廟都會提前2年，由新北境內主祀玄天上帝的宮廟以擲筊方式決定。今年由五股玄安宮值年主辦，8日舉辦平安法會、過平安橋，9日舉辦孝親活動，10日有百間玄帝聖駕遶境五股地區，彰顯孝道精神，祈福護佑地方。

林春夏說，今年活動結合宗教及社會公益力量，邀請在地庇護工場共20家設攤展售，收入及法會供品將發放當地低收入戶及需要幫助的弱勢團體。

民政局長柯慶忠表示，玄天上帝以孝順父母聞名，民間又尊稱為「上帝公」、「帝爺公」。新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，是重要民間信仰，新北市玄天上帝文化祭活動邁入第9年，9日將以「孝親」為主題，由五股區興珍里、更寮里孝親事蹟的家庭，舉辦尊親按摩、孝親洗腳等活動，鼓勵民眾及時行孝。

此外，現場設有祈福平安橋，並提供2000份祈福卡，民眾可寫下願望把福氣帶回家。活動期間準備紅湯圓讓民眾「吃平安」， 9至10日下午3點及6點2個時段推出「玄帝賜福，轉好運遊戲」活動，贈送限量祈福小物共1200份。另外，「孝親福宴」須事先報名，2人一組，須由子女陪同長輩參與，請洽： 0910-035-160 陳佶寬。

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