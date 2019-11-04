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首頁　>　新北市

抓這一把的代價！健身教練竟抓女友朋友胸部得賠40萬

2019-11-04 14:30:50

〔記者王定傳／新北報導〕25歲翁姓健身教練明明有女友，卻趁載女友酒醉的朋友小美（化名）回住處時，在樓梯間強行撫摸小美胸部，案發後，翁男賠償40萬元與小美達成和解，新北地院審理後，依強制猥褻罪，判翁男8個月徒刑，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，去年12月11日，小美與翁男女友在共同友人的住處一起喝酒，之後，翁男前往該處準備接女友回家，但因友人拜託他送小美回家，翁男因而騎著機車載小美返回住處。

不料，翁男卻趁送小美回住處時，在樓梯間不顧她拒絕以手部阻止，強行把手伸進她內衣內，撫摸胸部；小美不堪受辱氣憤報告。

翁男坦承犯行，決定賠償40萬元，並當場拿出30萬元達成和解，法官斥責他欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成被害者身心創痛，所為應予非難，考量他犯後坦承犯行，並與小美達成和解，態度尚佳，因此給予緩刑。

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