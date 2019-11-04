新北華廈火警 7人嗆傷送醫

火警現場。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-04 17:00:03

首次上稿 13:02

更新時間 17:00

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一處華廈發生火警，警消獲報派出各式消防車20輛，警消逾50人搶救，火勢迅速撲滅，消防人員也從窗戶救出7名住戶及1名3歲女童，其中1名42歲的董姓婦人臉部燒傷，意識不清，現場共有7名患者送醫急救，消防人員將火勢撲滅後也在現場確認其他出租套房是否還有人員受困。

今天中午11時許，新北市消防局獲報三重過圳街一處7樓建物發生火警，警消獲報趕抵後發現火警現場共有7戶，起火戶中有名董姓婦人受困，消防人員趕緊將逃生到窗戶的婦人救下，但董婦婦人獲救後意識不清，送往北市馬偕醫院搶救後已經意識清醒，暫無生命危險。

消防人員也從火場救出4歲的陳姓女童、62歲的吳姓婦人、91歲的孫姓老婦、68歲的林姓男子、52歲的張姓婦人等5名住戶，另外還有一名54歲的巴基斯坦籍男子為了逃生，竟從窗戶爬出企圖跳下，被消防人員勸阻救下。

消防人員表示，現場共救出8人，起火戶的董姓婦人傷勢較嚴重，意識不清且臉部遭燒燙傷，所幸送醫後暫無生命危險，而另外6名民眾則是受到輕微嗆傷，意識清楚送醫觀察，警消勘查火場後發現起火處堆放大量紙類製品，初步研判可能是電線走火造成火警，確切起火原因仍待調查釐清。

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