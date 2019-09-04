朱銘創作66年 獲總統文化獎文化耕耘獎

2019-09-04 19:35

〔記者林欣漢／新北報導〕從15歲開始學雕刻，到現在81歲還在創作的朱銘美術館創辦人朱銘，今天得到第十屆總統文化獎文化耕耘獎，朱銘得知獲獎後感謝肯定，他說，他生肖屬牛，耕耘是「歡喜做，甘願受」，美術館今年剛好20歲，歡迎大家來欣賞藝術之美。

朱銘說，他從15歲開始學雕刻，到現在81歲還在創作，真的耕耘了很久，他一個人耕耘，力量很小，還好有朱銘美術館70多人一起打拚。

朱銘自1987年開始籌建朱銘美術館，1999年開館，致力推廣雕塑藝術、推動兒童藝術教育，實踐朱銘「種活藝術的種子在心田」的美學觀。

為慶賀朱銘美術館20歲生日，9月14日將舉辦朱銘美術館20週年館慶晚會，雲門舞集創辦人林懷民會在引退前夕，率雲門舞者在館慶之夜演出「太極門下舞水月」，演繹一場朱銘雕塑、雲門舞蹈在流動飄忽的光影間虛實對話的絕美演出。預約報名已經額滿，須憑報名QR Code才能入場觀賞。

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