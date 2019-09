2019-09-04 17:35

〔記者翁聿煌/新北報導〕新北市政府與美國Niantic、日本The Pokémon Company,10月3日至6日在「新北大都會公園」合辦2019台灣唯一一場「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」,訓練家可以在主會場新北大都會公園抓到多種限定版的寶可夢,新北市長侯友宜今天出席宣傳活動時笑說,抓寶可夢應該和他年輕時當刑警抓通緝犯一樣,「抓到愈大尾的、愈稀有的愈有成就感!」讓大家哄堂大笑。

對於年輕世代流行的「寶可夢」抓寶活動,侯友宜也有「心得」寶可夢迷分享,他笑說,看到大家熱衷於抓寶,讓他想到自己年輕時當刑警為了搶績效、抓通緝犯,動作就要快,要不然就被別人抓走了。

侯友宜笑說,他不應該拿寶可夢和他以前抓通緝犯相比,但是他最懷念以前在第一線追逐通緝要犯的時刻,「抓到愈大尾的、愈稀有的愈有成就感!」希望所有來新北市參加「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」的朋友,享受抓寶樂趣,以及新北市的美麗風景和人情味。

