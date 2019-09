新北市府公布寶可夢60處任務景點！

新北市公布10月3日至6日「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」60處任務景點。(記者翁聿煌翻攝)

〔記者翁聿煌/新北報導〕新北市政府與美國Niantic、日本The Pokémon Company合辦2019台灣唯一一場「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」,將於10月3日到6日登場,除了主會場「新北大都會公園」外,寶可夢也將現身新北市選定的60處景點。

新北市觀光旅遊局表示,依景點特質分類為「人文歷史」、「風景名勝」、「交通節點」和「老街商圈」4大類,「人文歷史」有三重區的「空軍三重一村」、三峽區

「新北市客家文化園區」、中和區「中和烘爐地」、板橋區「435藝文特區」、林口區「竹林山觀音寺」、貢寮區「靈鷲山聖山寺」、貢寮區「貢寮老街」、「貢寮街有機書店」、淡水區「淡水海關碼頭」、「淡水天元宮」。

「風景名勝」類有三芝區「淺水灣海濱公園」、土城區「石壁寮溪步道」、八里區

「觀音山風景區」、平溪區「十分風景區」、石門區「富貴角燈塔」、「富基漁港」、

石門區「白沙灣」、「麟山鼻遊憩區」、烏來區「烏來風景區」、貢寮區「三貂角燈塔」、淡水區「漁人碼頭」、新店區「碧潭風景區」、新莊區「中港大排」、瑞芳區「水湳洞」、「十三層遺址」。

「交通節點」類有八里區「八里文化公園」、三重區「三重忠孝碼頭」、土城區「

土城綜合運動場」、中和區「錦和運動公園」、中和區/永和區「八二三紀念公園

」、永和區「永和仁愛公園」、汐止區「星光橋」、板橋區「新板特區」、金山區「

磺港漁港」、「水尾漁港」、「獅頭山公園」、泰山區「泰山辭修公園」、貢寮區「

卯澳漁港」、「舊草嶺古道自行車道」、淡水區「公七自然公園」、「行政中心萬坪公園」、新店區「陽光運動公園」、「陽光橋」、「小碧潭公園」、瑞芳區「猴硐貓村」、「深澳漁港」、萬里區「龜吼漁港」、樹林區「鹿角溪人工溼地」、「原住民主題部落公園」、「樹林環保河濱公園」、蘆洲區「微風運河」、鶯歌區「鶯歌陶瓷藝術園區」。

「老街商圈」有八里區「八里老街」、三峽區「三峽老街」、中和區「南洋街」、「興南商圈」、平溪區「菁桐老街」、平溪區「平溪老街」、石碇區「石碇老街」、「淡蘭古道」、坪林區「坪林老街」、金山區「金山老街」、淡水區「淡水老街」、瑞芳區「九份老街」、深坑區「深坑老街」、新莊區「新莊廟街」、「新月橋」、瑞芳區

「祈堂老街」、「勸濟堂」、雙溪區「雙溪老街」、蘆洲區「蘆洲廟口形象商圈」、

鶯歌區「鶯歌老街」。

