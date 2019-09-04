設計師欠40萬藉故不還 債主追上門押人不成打破頭

2019-09-04 11:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓室內設計師周轉不靈，月前向鄭姓友人借40萬調頭寸，但到了約定還款日卻一再藉故拖延，鄭男在雙方約定時間到李男公司催討，李男仍還不出錢，鄭男憤而與另5名同夥痛毆李男，將他打得頭破血流，6名惡煞還想押走李男，因李男死命掙脫未被押走，但鄭男仍搶走李男身上現金後逃離，新莊警分局到場，掌握鄭嫌身分，九小時內逮獲鄭嫌等人，總算讓李男鬆口氣。

據了解，這起討債衍生的傷害案發生在上月30日下午2時30分，開設裝潢公司的49歲李男向34歲鄭男借了40萬，但卻推託不還，案發當時雙方約在李男公司還錢，但李男仍還不出錢，雙方一言不合，鄭男與陪他前往的5人掏出棍棒，朝他身上一陣亂毆，將李男打得頭破血流，眾人原本要將他押上車，因李男頑抗，現場3名員工不斷出聲制止、並指稱已報警，加上鄰居聽到叫囂也衝出查看，惡煞們連忙上車逃逸。

警方獲報到場，嫌犯們已逃離，李男被打得頭破血流，背部、雙手也都受傷，送醫救治，連他身上的4000元也被搶走；警方展開追查、分析、比對，掌握犯嫌車牌等資料，先逮獲鄭姓主嫌，陸續逮獲5名同夥到案，不到9小時偵破全案。

鄭嫌辯稱，他催討李男欠他的債務，不滿李男一再拖延，友人看不過去動手，辯稱只想給對方一點教訓；警方訊後全案依傷害、妨害自由、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送偵辦，宣示將迅速處理鬥毆、街頭暴力等案件，維持社會治安。

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