賓士、貨車凌晨國道車禍 賓士車頭半毀、貨車鳳梨掉滿地

2019-09-04 10:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高速公路今天清晨北上24.8公里處路段傳出賓士、貨車車禍，其中貨車翻覆，車上載運的鳳梨散落一地，由於2名駕駛對車禍原因各執一詞，也都沒酒駕，肇事原因、責任歸屬仍待進一步調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天清晨近5時許，國道一隊獲報24.8公里處重慶路段有2部車事故，一台小貨車翻車，巡邏車、消防單位到場，協助翻覆貨車的曾姓駕駛脫困，2車駕駛輕傷意識清醒，送新光醫院後，均無生命危險。

據了解，36歲張姓男子駕駛賓士車從桃園要到台北，行駛中線車道，張男辯稱右側小貨車突然偏過來；但56歲小貨車駕駛曾男說，清晨載著鳳梨從新北三重出發要到台北市內湖，行駛外線車道，不知怎麼就被撞翻車了。

消防到場，將曾某從翻覆小貨車中救出他脫困，警方調查，2名駕駛都依規定繫上安全帶，賓士車駕駛張男僅受到輕傷，小貨車曾姓駕駛因翻車全身擦挫傷，仍在醫院治療，2位駕駛經員警施以酒測均無酒精濃度反應，因雙方說法不一，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

國道一隊呼籲用路人遵守交通規則，行車保持安全距離，避免超速、任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況反應不及。

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