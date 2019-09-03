韓國瑜新北造勢晚會 「地主」侯友宜缺席可能性高

2019-09-03 19:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜將於9月8日在新北市二重疏洪道舉辦造勢晚會，身為「地主」的新北市長侯友宜今天表示，已收到邀請，但當天市政行程已排滿，希望大家體諒，間接證實當天缺席的可能性高。

侯友宜今天下午參加城市願景座談會，媒體詢問是否收到韓國瑜新北造勢晚會的邀請？

侯友宜表示，他今天有接到市黨部的通知，不過當天行程真的排得很滿，希望大家體諒縣市首長以市政工作為最大優先，他考慮的是市民希望市府團隊可以為民眾做什麼事情。

侯友宜遲不力挺韓國瑜，傳出是因為韓國瑜未經溝通，希望侯友宜接任地方競選總部主委，以及拋出「重啟核四」的競選政見，成為引爆兩人關係惡化的導火線。

對此，侯友宜說，他和韓國瑜是朋友，彼此之間要非常信任，這些不是問題。

被問到兩人的溝通管道是否暢通，侯友宜表示，很多想法大家也許意見不一致，都要彼此互相尊重、理解、包容與體諒。

是否擔心外界認為侯友宜與韓國瑜有心結？侯友宜回應，他一輩子只跟作惡多端的歹徒有心結，只想著將歹徒繩之以法，他與新北400萬市民「心有千千結」，最在意、最放不下的是400萬市民，希望更努力為民眾做事，「這個結在我內心永遠擺在第一位」，他與市民的心將連結、團結在一起。

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