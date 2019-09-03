配合環狀線通車 新莊知識產業園區機關閒置用地爭闢停車場

2019-09-03 20:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市「新莊北側知識產業園區」位於新莊副都心、頭前重劃區北側，提供科技、文化產業進駐，但其中2.55公頃的機關用地長期閒置，新北市議長蔣根煌向交通局爭取規劃為停車場，解決年底環狀線通車轉乘需求，交通局預計將於一個月內完成可行性評估。

「新莊北側知識產業園區」2015年底完成區段徵收工程，開發總面積26.57公頃，其中，13.78公頃公共設施用地中，原規劃2.55公頃機關用地將供司法院新建司法園區，沒想到卻遭地方反對，最終便無疾而終。

蔣根煌服務處今天邀集交通局、城鄉發展局和地政局會勘指出，此處緊鄰新北產業園區，人潮眾多，停車需求大，為避免空間浪費，應該開放給民眾使用，希望研擬規劃為臨時停車場。

城鄉局說，此機關用地原預計明年中向內政部申請都市計畫土地使用變更至「產業專區」，若申請成功，建置不到一年的停車場恐就要拆除，恐有浪費公帑的疑慮，後續將會進一步確認詳細變更時程供交通局參考。

交通局停車管理科長吳政諺說，該區位於機場捷運線及捷運環狀線旁，特別是配合年底環狀線通車將有擁有大量轉乘需求，將利用一個月確認周邊停車供需、土地權屬，進行可行性評估，預計不會使用到全數2.55公頃土地，但若城鄉局確認短期內即可完成土地使用變更，將另尋鄰近其他公有地解決停車需求。

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