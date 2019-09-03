想減輕媽媽負擔！ 庇護學員手作高難度羊毛手工皂熱銷

2019-09-03 18:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕藝人屈中恆今年擔任伊甸基金會公益大使，今天至伊甸位於淡水區紅樹林的「小羊苗庇護工場」，為庇護員工打氣。32歲的庇護員工詳育更擔任小老師，教導屈中恆製作庇護工場招牌商品「羊毛手工皂」，屈中恆說，羊毛氈製作很不簡單，還需要兼顧品質與美感，相當不容易。

伊甸基金會表示，詳育因中度智能障礙、肌肉萎縮症，導致腿部肌肉低張力，動作較慢且個性內向，職場路不順遂，常面對嘲笑、歧視等職場霸凌，長久讓他更加封閉，但5年前到小羊苗庇護工場後，老師的愛與陪伴也讓他重拾信心，最大的願望是用薪水分擔家計，減輕媽媽負擔。

伊甸表示，詳育個性內向，不擅與人互動，總是默默地一針一針完成各式羊毛氈作品，是表現最好的學員。

屈中恆表示，被詳育的認真與努力打動，希望邀請更多人一起響應伊甸的無障礙生活計畫，打造讓所有人安心生活的社會。

小羊苗庇護工場組長林建旭說，由於羊毛氈與針氈技法時難度高，詳育的手常被針戳到受傷流血，而且詳育患癲癇症狀的疾病，長期處在高壓也被醫師提醒會提高發作機率，但在老師的耐心陪伴與細心指導下，他工作有效率，也展現創作天賦。

伊甸基金會表示，基金會每年幫助超過6萬個身心障礙朋友和家庭，透過身障就業、自立支持、生活重建及居家照顧等服務，可網路搜尋「伊甸 無障礙生活」，或撥支持專線0800-025885。

32歲的庇護員工詳育（左）教導屈中恆製作羊毛手工皂。（記者陳心瑜攝）

小羊苗庇護工場學員各式可愛的作品，民眾跟企業也可以預約手作課程。（記者陳心瑜攝）

小羊苗庇護工場今年中秋禮盒 「四季」羊毛皂 。（記者陳心瑜攝）

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