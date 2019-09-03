樹林第22座銀髮俱樂部開幕 邀長輩出門走走

2019-09-03 13:36

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區第22座銀髮俱樂部今天在獇寮里舉行揭牌，據點每個月2次的老人共餐，由全球傳動科技公司贊助，接近70位長輩能受惠。新北社會局長張錦麗表示，這次的銀髮俱樂部屬於第一級，提供長輩共餐、動健康，同時市府也持續推動每一個里興建銀髮俱樂部，讓長輩出門走走認識新朋友。

獇寮里銀髮俱樂部位在高鐵橋下，周邊有綠地、體健設施，經常有長輩在附近散步、聊天，立法委員蘇巧慧、新北市議員陳世榮、洪佳君、江怡臻及立委參選人黃志雄到場開幕。

蘇巧慧說，長輩退休後還是很有精神，利用這個據點和好朋友共餐、辦活動，不僅生活更有趣健康也會更進步。

張錦麗介紹，樹林區共有38個老人共餐點，雖然距離42個里都有共餐據點還有段目標，未來仍需要努力協助；新北的銀髮俱樂部共分為四級，第一級能夠提供共餐、動健康的場所，第二級則是成立志工隊能夠關懷訪視等服務。

第三級的部分除了照顧長輩外，也提供照顧者喘息的空間，像是長照諮詢、喘息課程等。第四級則是智慧照顧，只要到據點運動，就能將健康資料上傳雲端至醫療院所、衛生所連結，讓家人可以即時掌握長輩健康資訊。

張錦麗也說，只要成立第一級的銀髮俱樂部，市府會補助10萬元添購設備，讓長輩能夠在據點和朋友按摩、唱歌、安心養老。

樹林區公所表示，獇寮里銀髮俱樂部每週一、三下午1點半至5點半開放，歡迎長輩來泡茶、煮咖啡、體驗腳底按摩的放鬆，揪伴帶孫一同來玩樂。

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