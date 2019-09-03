五股垃圾山業者申請合法使用 公所設單一諮詢窗口

2019-09-03 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於國道1號以北、俗稱「五股垃圾山」的土地為農業區，早期缺乏管理，堆疊大量營建廢土，違章工廠林立，引發公安及治安疑慮，被視為地區發展「毒瘤」。新北市政府推動整頓計畫，即日起開放業者申請合法使用，城鄉發展局並在五股區公所設立單一諮詢窗口，協助民眾解決難題。

城鄉局表示，在都市計畫程序未完成前，市府推動五股垃圾山試辦計畫，盼輔導地主及業者申請合法使用，將現有產業納管，未來留設開放空間，並進行環境綠美化，減少公共安全疑慮，今年8月辦理8場地方說明會，與地主和業者溝通。

城鄉局說，若業者依規定於2020年8月1日前提出申請，可免繳農業用地回饋金，平均每300坪省下1320萬元，市府將召開聯合審查會議，請業者依相關規定辦理，期限內未申請者將裁罰6至30萬元，第3次斷水斷電，第4次拆除違建。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，說明會大致可歸類為兩派意見，其中地主希望都市計畫程序盡快完成，但都市計畫發布實施的前提必須完成三項條件，包括新北堤防加高、三重與蘆洲的水底垃圾清除及台北市社子島施作高保護設施，短期內恐難以達成；另一派是業者有意願申請合法使用，但不清楚具體作法，盼市府協助。

市府將於9月起每週二、四下午2點至4點30分，在五股區公所一樓設置申請五股垃圾山試辦計畫諮詢單一窗口，即時解答民眾疑慮。

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