太殘忍！ 流浪貓遭鉛彈射擊 差1公分就失明

2019-09-03 10:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店達觀社區於今年7月底，發生流浪貓遭人殘忍以槍枝射擊，導致貓咪臉部被射傷，鉛彈頭卡在鼻部，所幸經嘉慶動物醫院院長黃泓康向動物保護防疫處報案及救治，如今這隻背上有「愛心」圖案的流浪貓在良好照顧下已恢復健康，動保處長陳淵泉也希望牠能成為動物親善大使，提醒大家珍重及關懷生命。

這起不幸案件被黃泓康向新北市政府動保處報案後，引起各界注目，不僅在社群媒體廣為討論動物保護議題，案發社區也隨即舉辦愛護動物宣導座談會，黃泓康說，他當獸醫師這麼多年，看過大大小小的傷口，第一次遇到被鉛彈打中的貓咪，令人震驚。

這隻受害的貓咪背部有著特殊的「愛心」圖樣，卻遭遇這樣的不幸，幸好以1公分之差躲過失明的可能，也未擊中腦部，實屬不幸中的大幸。

陳淵泉說，依動物保護法第25-1條規定「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科新台幣50萬元至500萬元罰金。」呼籲民眾尊重生命，勿以身試法，此案已列為刑案，正由警方正積極偵辦中。

陳淵泉指出，這起動物傷害案件因由動物醫院舉報，凸顯新北市動保處陸續成立的新北市動物保護網「動物保護醫院」的重要性， 新北市今年上半年度已有44家獸醫院加入「新北市動物保護網」動物保護醫院的行列，萬一發現動物傷害案件或有受虐動物需要幫助時，可向附近「動物保護醫院」通報，尋求專業諮詢服務。

動物保護醫院之獸醫師因為受過專業動物檢傷課程訓練，更能知道如何判別人為蓄意傷害，也能提早預防，遏止不肖人士的偏差行為，一旦發現人為虐待案件，將主動通報新北市政府動保處，展開動物保護作為。

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