視察三鶯部落集會所工程 侯友宜盼保留原民歷史、語言場所

2019-09-02 20:10

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到三峽視察原住民生活文化園區部落聚會所興建工程。在地住宅是由族人採「三三三模式」自立造屋方式完工，但是缺乏集會的場域，新北市新建工程處在籃球場旁搭建多功能文化聚會所，未來能夠辦理各項教育研習、文化展示空間，預計10月31日完工。

三鶯部落原住民原本居住在三鶯大橋下，但是大漢溪河畔部分為國有地，遭到市府下令拆遷，加上缺乏管線埋設，又有淹水等居住安全疑慮，經過地方、原民、市府協調，達成部落、政府、銀行借貸安遷自力造屋。

侯友宜一抵達生活園區，熱情的族人拉著他的手現場跳起舞來，隨即前往完成主架構的集會所。新工處表示，三鶯原住民生活文化園區已完成道路、溝渠、民生管線、藝文廣場等，目前施工的聚會所未來提供辦公空間、室內活動，部落文化教室方面也可舉辦教育研習、文化展示等。

新工處也說，主建築面積共476.91平方公尺，總經費1438萬元，預計10月底能完工啟用。

侯友宜表示，在2010年曾陪同前市長朱立倫到現場，當時環境破陋不堪沒有辦法居住，經過8年多來努力在原地自行來重建，現在已經也有42戶落成，這次新建的文化聚會場所，希望保有原住民的歷史文化傳統，不管是在手工藝、語言，甚至在農地的耕作上，展現特殊的族群文化。

另一方面，三鶯部落頭目陳美蘭建議，由於主要出入口位在台北大學對面，但是沒有畫設斑馬線，造成小朋友、長輩過馬路時險象環生；侯友宜也要求市府單位協調，讓族人有安全的道路。

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