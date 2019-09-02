十三行博物館 推「雲端情人」陪遊史前遺址

2019-09-02 17:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市十三行博物館與跨領域藝術團體「明日和合製作所」，合作推出大型沉浸式互動體驗「八里遙感劇場」，總共有6段聲音演出，觀眾將在60分鐘的過程跟著語音導覽裝置的指引，讓如同電影《雲端情人》中的「聲音旅伴」，用呢喃細語陪伴旅人用步行或騎單車的方式，逛遍八里各大景點如十三行考古遺址、大營公廟、挖仔尾聚落等景點，體驗不一樣的八里。

新北市政府文化局聯合十三行博物館等所屬場館，響應一年一度的全國古蹟日，9月起推出「全國古蹟日 來！新北市看古聚蹟」系列活動。

十三行博物館館長陳春蘭表示，「八里遙感劇場」是結合環境劇場及參與式藝術的大型沉浸式體驗，以「聽•歲月呢喃」為主題，從十三行博物館出發，走進八里的遺址、聚落及廟宇等歷史遺跡，觀眾在進入「八里遙感劇場」同時也化身演員，在「聲音旅伴」指令下行走、碰觸，探索1800至500年前的十三行文化，以及見證八里的歲月更迭，進行一段虛實交錯的旅程。

「八里遙感劇場」即日起線上報名，活動時間為9月21日（六）、9/22（日）、9/28（六）、9/29（日） 下午3時30分至6時30分，每場次40人，全程免費，將贈全新發行《八里小旅行手札》導覽書，報名網址為：https://is.gd/Vahnqr，更多資訊可至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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