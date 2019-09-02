50攤夜市、市場名攤小吃一網打盡 5折現場消費券明開賣

2019-09-02 14:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府市場處9月28、29日兩天在新北市板橋區的府中商圈非常熱區及重慶路舉辦「新北好市節美食嘉年華」，集合網友票選出新北最受歡迎的夜市、市場美食50攤，更販售價值300元的現場消費券，售價150元，明天中午12時起在新北市場處官網限量1000份開賣；同時販售8組超值套餐兌換券，售價最低42折，限量50份。

新北市副市長吳明機表示，今年邀請民眾推薦美食並進行票選，吸引5萬網友參與，選出新北市場及夜市激推美食，美食嘉年華將這些代表新北市場、夜市的特色美食邀請到板橋府中非常熱區及重慶路，一網打盡新北市的小吃。

吳明機在活動記者會上化身美食收服家，帶領民眾一起抓寶，並現場挑戰30秒製作「樂華享樂豪華套餐」的營養三明治及「永安悠哉下午茶套餐」的曲奇餅，市場處表示，御品香的營養三明治料多實在、沐爵烘焙坊的曲奇更是酥鬆香，活動當天還有更多美食。

新北市場處表示，限量1000份美食消費券9月3日在官網「新北好市生活學」開賣，民眾可持券至28、29日活動現場使用；另外，今年也結合市場組及夜市組TOP10的新北好味道，推出8組超值套餐，最低下殺42折，於9月3日中午12點同步開賣，每組套餐限量50份，民眾購買後可以在9月22日前持兌換券到指定市場或夜市兌換小吃。

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