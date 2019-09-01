新北連鎖超商與咖啡店騎樓禁菸 上路首日開罰11件

2019-09-01 19:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年3月公告連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，經6個月宣導期，9月1日起開罰。今天是新制上路首日，衛生局針對民眾反映的騎樓吸菸熱點及周邊商家，與警察局聯手稽查，總計查獲10名吸菸行為人以及1處違規提供熄菸器具的業者，均已依法開罰2000元及1萬元不等罰鍰。

衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，衛生局今年3月1日公告新北市「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」政策，首波商家包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家等，共約2600處地點，政策獲民眾好評，並擴及其他縣市跟進。

陳欣蓉表示，衛生局於各場所加強宣導，並於新法實施的前一週調派15名稽查員，擇定15區熱點商家聚集處實地巡察，共計輔導236家商家、勸導44名吸菸行為人。即日起將針對民眾陳情的騎樓吸菸熱點及周邊商家強力稽查並開罰，違規者最重可罰1萬元，提供熄菸器具的業者開罰1萬元到5萬元，總計今天稽查67處，查獲10名吸菸行為人，以及1處違規提供熄菸器具，均已依法開罰2000元及1萬元不等罰鍰。

衛生局簡任技正林惠萍指出，新北市人口超過4百萬全國第一，連鎖超商及咖啡店超過2000家且分布廣，許多商家在騎樓擺設桌椅，加上超商賣菸，吸引不少癮君子在騎樓喝咖啡且吞雲吐霧，二手菸常飄進大樓及瀰漫周遭，以致市府常接獲住戶及路人陳情。

林惠萍說，新北市自2014年起陸續公告公園綠地、老街、景觀橋、高中職以下校園周邊、無菸公車站及診所前騎樓等無菸場域，今年加上連鎖超商及咖啡店騎樓，禁菸場所總計達1萬3765處。

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