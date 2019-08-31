「鹹豬肉」奪下海洋獨立音樂大賞！貢寮海祭越夜越搖滾

2019-08-31 22:38

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市貢寮海洋音樂祭第2天，今晚由「鹹豬肉」從146組樂團中脫穎而出，奪下海祭最高榮譽「海洋獨立音樂大賞」殊榮及40萬元獎金，並由歷屆皆獲得海洋音樂大賞的MATZKA&DI HOT、圖騰、BOXING，併團成「原來如此」樂團，壓軸演出海祭限定的大秀，這也是近年海祭首次演出到晚上10點30分，一首首嗨歌唱到欲罷不能，現場樂迷們也持續鼓譟喊「安可」，熱情十足。

另外，「老破麻」獲得「評審團大獎」及獎金15萬元、「Overtone」獲得「海洋之星」及獎金5萬元，另中國信託人氣樂團獎則由「尋找尼歐」獲得，將可獲得由中國信託文教基金會提供的6場演出機會。

明天海祭最終場邀請到老王樂隊、Tizzy Bac、來自印尼的Parau、瑞士的Dreamshade、日本妖之鬼狐ft.董事長樂團的吉董、吉他手小豪跨國合作演出、以及大壓軸吳青峰，另外，草屯囝仔 X 臭屁嬰仔將共同演出，台客電力公司 X 羅百吉同台登場，讓樂迷感受音樂聽覺震撼。

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