「一位孩子的獨白沒有迴響」 新北4校僅1位新生、1校掛0

2019-08-31 19:25

〔記者周湘芸／新北報導〕108新學年上路，今年新北市柑林國小、猴硐國小、牡丹國小和大坪國小分別僅1位新生，福連國小更是掛0。教育局表示，「一位孩子的獨白沒有迴響」，新北自105學年度起實施混齡教育，避免學生因缺乏交流降低學習意願。擔任3年偏鄉專長巡迴教師的王思尹說，東北角冬天氣候濕冷，混齡教育的跑校制度雖然辛苦，但對教學制度卻有很大的彈性。

教育局指出，新北市實施混齡教育，目前共有25所50人以下學校、3所50人以上學校辦理，將各校依地理位置分為6條路線，邀請12位聘任督學擔任輔導校長協助，並透過「專長巡迴授課」模式，讓多校共用一位教師，減少人力成本。

於濂洞、瓜山和九份國小教視覺藝術和表演藝術的王思尹表示，偏鄉學校孩子雖然平時文化刺激較少，但相對吸收能力較好。雖然冬天和雨天對跑校較不方便，但在教學設計與制度上給予老師很大的彈性，實施混齡教育也幫助學生在課程中能有更多互動性。

教育局表示，為協助偏遠地區學校穩定師資，教師甄試偏鄉組規定須綁定6年約，試教也需融入混齡元素。其中，上林國小老師們共同備課時表示，混齡教育一開始很難達成共識，有些人覺得內容缺乏差異化，或是忽略脈絡，甚至認為教學步驟要更清楚，課程需各方不斷來回討論才可修正而成。永定國小教師張宴慈也說，混齡教育讓老師須重新學習，並整合資源提供具體的措施，若缺乏強烈信念很難走下去。

位於三芝區的興華國小有百年歷史，但因居民外遷與少子化因素，104學年度入學新生僅2位，其中1位二年級更因搬家轉學，讓班上僅剩的「小民」獨自面對老師，後期因缺乏學習刺激與交流，使學習意願低落。該校105學年度參加混齡試辦教學，讓小民與同校一、三年級共同學習，進而增加表達想法的機會，學習與他人相處、交流。

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