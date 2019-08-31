推動程式語言課程！KIBO機器人發表 議員盼導入幼兒教學

2019-08-31 20:10

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市議員陳儀君與新北社會局新女性協進會在今年暑假推出9場ScratchJr（小塗鴉）程式語言親子體驗營課程，今天在大豐國小舉辦首次發表的KIBO積寶機器人，以及嘉年華同樂會親子體驗營活動，希望能帶動國內幼兒園學童及國小低年級學生提早學習程式語言風氣。

這次的活動是與資訊教育發展協會合作，KIBO積寶機器人是針對幼兒園學童所研發可程式化機器人，集程式、桌遊、機器人於一體，把科技啟蒙教育落實到幼齡學童的階段，也是全世界最先進的幼教學習工具。

陳儀君說，新課綱將程式教育納入國中及高中課程，但國小則採融入議題式教學，新北市國小三年級以上每週一堂電腦課，而國小一和二年級則在生活課，採不插電教資訊課，每學期2堂；至於幼兒園部份則完全未觸及資訊教育啟蒙的需要。

她認為，推廣幼齡學童程式教育面臨最大的阻力，來自於保護兒童視力的疑慮，事實上影響孩童視力的3C產品過度使用問題出自家長的縱容，而非學校規範的學習。

陳儀君介紹，這款KIBO機器人不同於絕大多數機器人是依靠手機或平板電腦設計程式指揮機器人運動，而是將程指令印在實體的積木方塊上，經由KIBO內建紅外線儀掃描積木上的條碼，將指令輸入到機器人，過程完全不使用3C產品，從根本保護幼童的視力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法