新泰塭仔圳都市計畫公開展覽30日 6場說明會看未來

2019-08-31 17:19

〔記者何玉華／新北報導〕新泰塭仔圳都市計畫自昨日（8月30日）起辦理為期30天的第四次公開展覽，並將於9月16日、23日上午10點、下午2點在新莊區公所10樓大禮堂，及9月17日上午10點及下午2點於泰山區公所5樓展演廳，共舉辦3天6場地方說明會，讓民眾了解最新的都市計畫內容及未來開發的發展性。

市府城鄉發展局指出，新泰塭仔圳地區在1968年公告為淡水河洪水平原管制區，後來配合管制解除，1998年變更為都市發展用地，依規定以市地重劃方式開發，全區計畫面積468公頃，重劃總面積398公頃，但因遲遲未辦理開發，造成違章工廠遍布，影響公共安全及都市景觀。

台北縣政府時代在2009年辦理都市計畫通盤檢討，雖遭逢地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等地方爭議，最後在不影響都市計畫機能及市地重劃財務可行下調整內容，包含既有合法聚落原地保留，如新莊美華新村、三角商城、三泰路社區、瓊林北路社區、捷運2號出口住戶、景德段9至12號住戶及泰山磚雅厝社區、文程路社區等8處社區，符合合法房屋規定排除重劃，另配合地方產業需求劃設2處產業專用區、以及保護地方文化生態留下李石樵古蹟及珍貴老樹。

城鄉局指出，新泰塭仔圳都市計畫已在今年6月18日在內政部都委會審議通過，細部計畫在今年7月11日新北市都委會審議通過，因調整內容與2015年都委會審議通過內容不同，因此再度辦理公開展覽，讓民眾了解目前的都市規劃內容。

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