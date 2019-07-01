警員騎機車過彎與社區小巴士擦撞 送醫搶救仍不治

2019-07-01 21:44

首次上稿 19:57

更新時間 21:44

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕任職於新北市海山警分局支援偵查隊的吳姓警員今日下午5時許騎車行經汐止五指山區，汐萬路三段12.3公里一處山坡轉彎處時，疑似過彎不慎切入對向車道，與對向的小巴士發生擦撞，小巴士閃避時失控衝進路旁山坡，吳員的機車撞毀在路上。吳男被救起時已無生命跡象，送醫搶救後，晚間8時許不治身亡，詳細肇事原因待進一步釐清。警方已將王姓巴士駕駛帶回詢問，並調閱巴士上的行車紀錄器，全案將朝過失致死罪偵辦。

警專35期的吳姓警員去年6月剛從學校畢業，同年10月分發到海山分局服務，並支援偵查隊，平日工作認真，時常與同事查緝詐欺、毒品等案件。今日趁著天氣良好，與友人一起騎車到五指山區遊玩，下午準備下山返家時，疑似過彎不慎，衝到對向車道，與對向的小巴士發生碰撞。

據悉，吳員撞上小巴士後，倒地不起，當場失去意識，而小巴士駕駛為了閃避機車，也偏向右側行駛，整輛車撞進山坡中。

救護人員趕抵時，吳男四肢骨折，沒有生命跡象，趕緊施作CPR一路疾駛將人送到三軍總醫院內湖院區搶救；小巴士上連同王姓司機等6人，則有多處手、腳擦傷，幸無大礙。警方到場時，吳員的機車完全變形，而小巴士也撞進山壁。

據了解，現場並無明顯剎車痕，推測是吳員過彎不慎，橫越雙黃線，對向車輛來不及反應，才發生憾事，但詳細原因待警方調閱行車紀錄器及周邊監視器後，才能釐清。

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