疑不滿社區流浪貓 男自製毒餌放草叢

2019-07-01 17:01

〔記者陳薏云／新北報導〕不愛牠也不要傷害牠！新北市一名60歲鄒姓男子，將毒老鼠藥混在魚罐頭內，丟棄在新店區達觀社區的花叢裡，社區居民發現社區近20隻貓咪行蹤不明，經調閱監視器發現鄒男丟棄毒餌的行蹤，立即報警處理，經新北市動保處送驗、確認該罐頭攪拌物為老鼠藥，今警方也依動保法將鄒男送辦。

據了解，該社區住許多愛媽，都會協助流浪貓結紮送養，來來去去照顧了約30隻貓咪，並設置捕誘籠較難接近的貓咪進行結紮，但近期卻發現社區貓咪消失行蹤，懷疑有人刻意殺害貓咪。

此話題在社區引起討論，便有居民出面指認，表示曾看過擔任管委會職務的鄒男丟棄疑似混有毒藥的魚餌進入草叢，更有人指控曾看到鄒男拿著抓到貓咪的捕誘籠，猛力揮甩虐待貓咪。

今年4月，鄒男再被目擊丟棄毒餌，愛媽連忙報案請新北市動保處處理，經送驗確認魚罐頭上的攪拌物為老鼠藥。

警方介入調查後，鄒男辯稱是放置毒罐頭，是為了毒老鼠，不是要傷害流浪貓，鄒男辭去管委會職務。警方今已依違反《動保法》及將鄒男送辦；由於皆未尋獲貓咪屍體，達觀社區愛媽們今天上午也到分局門口抗議，盼能還無辜生命公道。

新北市動保處處長陳淵泉表示，依據《動保法》第25條，若民眾毒殺1隻動物，將面臨2年以下有期徒刑；若毒殺1隻以上的動物，則是1年至5年有期徒刑，皆可併科罰金，此案將詳細調查後進行裁處。

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