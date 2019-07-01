「神波刀」讓腦袋免開刀！ 中年男原發性顫抖症不抖了

2019-07-01 17:17

〔記者邱書昱／新北報導〕一名42歲溫先生7年前罹患原發性顫抖症，雙手、下巴無法控制地顫動，發病初期以藥物治療，顫抖情況控制良好，卻出現胸悶、心悸等症狀，2年過後病情開始日益嚴重，影響生活和心理，直到前往雙和醫院檢查後，採用一次「神波刀」治療後便不再顫抖。

雙和醫院神經內科醫師洪千岱表示，原發性顫抖因為小腦神經退化的因素，造成身體不同部位持續性的顫抖，沒有具體的潛在原因，超過一半以上的病人有家族遺傳病史，在老年人中較為常見。

傳統上治療原發性顫抖症會以藥物治療優先，若症狀無法控制，則須進一步手術治療，雙和醫院神經外科醫師羅偉倫表示，傳統外科手術像是丘腦切開術或是裝置深部腦刺激器（DBS），兩者皆需要在病人頭上進行開顱手術，雖然成效顯著，但是病患仍擔心開顱手術風險。

洪千岱說明，現在採用的「神波刀」也稱「醫薩刀」就是「磁振導航聚焦超音波」，這是非侵入性無創的精準治療，以超過1000個超音波探頭集中能量在丘腦，加熱局部腦區使得神經壞死以打斷產生顫抖的神經迴路，治療過程不需要麻醉，沒有感染、腦出血等併發症，搭配MRI核磁共振導航能一次完成。

他指出，目前臨床上只有治療單側，因為治療區域是控制平衡、口語表達的丘腦，如果燒灼上有影響到神經，另一邊還能夠對稱彌補，國外有嘗試間隔3到4個月進行第二側治療，但仍要確定安全性。

洪千岱也說，「神波刀」治療也會有副作用，可能會有身體刺麻或走路不平穩等症狀，由於現階段沒有納入健保，必須自費60萬元治療。

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