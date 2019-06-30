新生兒搶著出世 消防員為第五胎急產婦接生

2019-06-30 06:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新店、中和交界一名懷孕第五胎的婦女今天凌晨陣痛，家人連忙求助119，安和消防分隊救護員到場，連忙替婦人處置、接生，緊急將婦人與新生兒就近送醫救治，所幸母子均安；而新北市消防局現有2千多名消防員，其中所有外勤消防員都受過急產接生訓練，孕婦來不及送醫下，每位消防員都有能力替民眾接生護產。

這起急產接生案發生在今天凌晨12時30分許，消防單位獲報，派遣安和分隊趕往37歲孕婦住處協助，到場時孕婦正好急產，消防員見狀，熟練地拿出產包為產婦及新生兒處置，輕拍新生兒後開始哭叫，連忙將母子送醫檢查。

新北市消防局緊急救護科說，局內每年都考核、複訓同仁救護技巧，其中「急產接生」也是重點考核項目之一；救護技術員級別依序為T1、T2、TP三類，救護員受訓時針對孕婦接生課程，各需上課1、2、4小時，一般完成TP高級救護技術員訓練並取得資格者，也接受7小時接生專業訓練。

而新北消防局接生好手中，首推超級好「孕」的高級救護技術員黃煒翔，不但曾榮登台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」，擁有高級救護技術員（EMTP）證照的他，除了從鬼門關前搶回不少OHCA（到院前心肺功能停止）患者，甚至曾協助孕婦直接在路邊接生，已累積接生9位新生兒寶寶的紀錄，被同事封為「接生神手！」，這項紀錄也是目前新北市、甚至全國最高的紀錄。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法