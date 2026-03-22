名間焚化爐爭議 温世政提複合療法解方

針對南投焚化爐興建爭議 ，温世政提 「複合療法」解方。（資料照）

南投名間鄉焚化爐興建案，日前召開範疇界定會議爆發警民衝突，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文表示，縣府應該暫緩推動焚化爐設置，透過加強源頭減量、掩埋場整頓、環保設施區域聯防、重新評估選址條件等「複合療法」思維來處理垃圾問題。

主張源頭減量、區域聯防、重新選址

温世政指出，名間鄉焚化爐興建案，縣府沒有辦法說明錯誤選址、生態衝擊、資訊不透明、水源及空氣污染等問題，倉促推動焚化爐興建，不僅存在行政瑕疵，更是程序不正義、環境不正義。

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温世政說，南投每日家戶垃圾量約二十五公噸，事業廢棄物為四十七公噸，縣府卻要蓋每日可處理五百公噸垃圾的焚化爐，遠遠超出實際需求，龐大的焚化風險都得由居民承擔。

温世政強調，垃圾處理是系統性問題，設置焚化爐非唯一解方，縣府應暫緩推動焚化爐設置，以循環經濟與淨零轉型為核心理念，運用雞尾酒療法、也就是包含加強源頭減量等「複合療法」思維處理垃圾問題，一意孤行，只會傷害南投、破壞南投人的美麗家園。

縣府：需建置自主處理垃圾設施

縣府回應表示，縣長許淑華上任後積極尋求各縣市協助處理垃圾，並與民間業者專案合作，惟去化量仍遠遠不及垃圾增加量，實需要建置自主處理設施，期盼中央支持，共同解決南投長期存在的垃圾問題。

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