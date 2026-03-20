《竹山鎮長選戰》林賜學宣布參選 對決蔡孟娥

林賜學決定參選竹山鎮長。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣南投、草屯、竹山、埔里等四大鎮市長參選人難產，近日終露曙光，竹山鎮代會主席林賜學已宣布參選，迎戰藍營的蔡孟娥。縣黨部主委陳玉鈴表示，林賜學參選最能延續陳東睦鎮長的施政方向，黨部同意他以無黨籍身分報備參選。至於十三鄉鎮市長參選人，應在五月全部決定。

林賜學說，擔任四屆的竹山鎮代，且是二屆鎮代會主席，熟諳地方事務，也獲綠營友軍的無黨籍竹山鎮長陳東睦支持，未來會延續竹山花園城市政策，並在重要的茶產業、觀光景點等加強行銷，吸引更多人到竹山遊覽、消費，提升在地產業經濟。

請繼續往下閱讀...

蔡孟娥表示，她從政深耕近廿年，關心民生用水基礎建設，緊急救護量能，推動親子公園，若當選鎮長將爭取國民運動中心，青年就業、創業孵化基地，吸引年輕人回流。

林賜學決定參選竹山鎮長後，民進黨埔里鎮長參選人選也快浮出水面，前南投縣議員葉仁創呼聲極高。陳玉鈴說，草屯鎮長、南投市長參選人也在溝通中，針對艱困選區將採取與友軍合作方式應戰，十三鄉鎮市長參選人，最慢在五月就會全部決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法