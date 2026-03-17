名間焚化爐環評會 民眾撒茶葉、捶桌抗議

南投縣名間鄉焚化爐興建案昨日召開二階環評會議，數百位鄉親拉白布條抗議，要求重新選址。（記者張協昇攝）

會後兩結論 一是替代方案權重表修正案可提意見 二將評估其他潛力場址

南投縣名間鄉焚化爐興建案，昨召開二階環評範疇界定會議，反焚化爐自救會和環團認為選址程序違法，在場內撒茶葉抗議並要求重新選址，與警方爆發激烈肢體衝突，警方當場將兩位民眾架離會場，現場一度混亂、火爆。

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反焚化爐自救會不滿選址程序違法

會議最後由環評委員們做成兩點結論，一是焚化爐設置地替代方案權重表修正案，如各方有意見，請於十四日內提出書面意見至環保局，並請各單位評估縣內是否還有其他符合設置焚化爐潛力場址，同樣於十四日內提供資料給環保局，並依修正後的權重表重新進行名間鄉預定地的主方案評估。

現場混亂 警民爆發激烈肢體衝突

名間鄉反焚化爐自救會昨動員數百位鄉親到場，先在場外高舉「反焚護名間」紅色字體的白布條抗議，進入會場後因現場椅子不夠，引發民眾不滿，隨即推擠桌椅，引爆衝突，隨後又有多位民眾拿出茶葉撒向會場，也有民眾激動以拳頭猛捶桌子，眾人並高喊撤案，與警方爆發第二波衝突，現場一片混亂，警方以干擾會場秩序將兩位民眾架離現場。

鄉長︰百年茶鄉商譽受損 茶菁價跌

自救會質疑，名間焚化爐預定地位於特定農業區，縣府尚未獲農業部同意變更地目，且兩條聯外道路也未取得土地同意函，即通過一階環評，程序上違法。

名間鄉長陳翰立指出，自從縣府宣布要在名間蓋焚火爐後，百年茶鄉商譽嚴重受損，茶菁從每台斤三十二至三十五元不等降至只剩二十六元，要求縣府檢討落實垃圾源頭減量，並尋求替代方案重新選址。

環局︰環評與土地取得可並行 未違法

環保局長李易書表示，環評與土地取得是可以並行，程序並無違法，替代方案後續將會列入評估。

南投縣名間鄉焚化爐興建案，昨召開二階環評範疇界定會議。 （記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，昨開二階環評會，有民眾激動以拳頭猛捶桌子。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，昨開二階環評會，反焚化爐自救會成員在場內撒茶葉抗議選址程序違法。（記者張協昇攝）

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