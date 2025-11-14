水里山區被偷倒 廢棄物超過15噸

南投水里鄉山區又遭亂倒廢棄物，經查超過十五噸。 （民眾提供）

南投水里鄉山區又遭倒事業廢棄物，此次民眾通報，警方與南投縣環保局到場稽查，發現是當地有民眾拆房，但包商卻到偏僻山區亂倒，經查廢棄物超過十五噸，警方將通知行為人到案，並依廢棄物清理法送辦，最重處五年徒刑，得併科一千五百萬元罰金。

警將通知行為人到案 最重判5年

民眾表示，水里有不少靠山村落，最近頻傳偏僻地區遭亂倒廢棄物，九月才有通緝犯亂倒十噸農業資材廢棄物，現在又有建築廢棄物，呼籲相關單位重視並重罰，以儆效尤。

環保局指出，經現勘發現產業道路下方全是木材、水泥、磚頭等營建廢棄物，大約是三．五噸卡車載運四、五趟次的量，堆積超過十五噸，目前得知是當地有人拆房子，但包商為節省處理費，便到偏僻山區偷倒。

惟貪圖一時方便，卻影響山林環境，由於情節重大，依廢清法可處一年至五年徒刑，得併科最高一千五百萬元罰金，還須清除亂倒的廢棄物，將山林恢復原狀，就連拆除房子的委託人，也會面臨附帶的清理及環境改善責任。

警方表示，現已掌握行為人，遭亂倒的地點僅有一處，經現勘後已通知傾倒者到案說明，依廢清法移送法辦。

