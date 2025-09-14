雙十煙火16日試放 投市10路交管

2025/09/14 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年雙十煙火將在南投施放，預估逾十萬人湧入觀賞，主辦單位將於十六日晚間試放煙火，南投縣府公告，當晚在南投市試放點周邊十條道路、一座橋交通管制，想看煙火試放或附近住戶，請提前規劃改道或停車地點，以免屆時動彈不得。

施放地點 貓羅溪畔道濟禪寺

雙十煙火今年首度在南投施放，施放地點在貓羅溪畔的道濟禪寺，因安全考量，周邊交通管制範圍廣，而九月十六日晚間八點試放煙火，試放三分鐘約一千發，當天從傍晚六點起有十條道路交管，綠美橋從晚間七點到煙火試放完畢雙向交管。

十六日晚間六點到十點交管道路包括：華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路、信義街。縣府提醒，試放煙火時，人潮眾多，視線不佳，民眾行經附近非管制路段須放慢速度，以維護自身和其他用路人安全。

縣府說，雙十節當天施放煙火時間長達四十分鐘，將有三萬發，焰火布彈區和落焰區將進行甲種圍籬管制，管制區域涵蓋南投市內興段等地號，搭設管制路段包括東閔路沿路、環河道路沿路堤頂，以及順溪北路二段部分路段，禁止人車進入。

