為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    雙十煙火16日試放 投市10路交管

    2025/09/14 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年雙十煙火將在南投施放，預估逾十萬人湧入觀賞，主辦單位將於十六日晚間試放煙火，南投縣府公告，當晚在南投市試放點周邊十條道路、一座橋交通管制，想看煙火試放或附近住戶，請提前規劃改道或停車地點，以免屆時動彈不得。

    施放地點 貓羅溪畔道濟禪寺

    雙十煙火今年首度在南投施放，施放地點在貓羅溪畔的道濟禪寺，因安全考量，周邊交通管制範圍廣，而九月十六日晚間八點試放煙火，試放三分鐘約一千發，當天從傍晚六點起有十條道路交管，綠美橋從晚間七點到煙火試放完畢雙向交管。

    十六日晚間六點到十點交管道路包括：華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路、信義街。縣府提醒，試放煙火時，人潮眾多，視線不佳，民眾行經附近非管制路段須放慢速度，以維護自身和其他用路人安全。

    縣府說，雙十節當天施放煙火時間長達四十分鐘，將有三萬發，焰火布彈區和落焰區將進行甲種圍籬管制，管制區域涵蓋南投市內興段等地號，搭設管制路段包括東閔路沿路、環河道路沿路堤頂，以及順溪北路二段部分路段，禁止人車進入。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播