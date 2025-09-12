為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　南投縣

    南投客家文化節 訪客庄、辦桌看戲

    南投客家文化節系列活動之一客庄小旅行，將帶領民眾走訪國姓古蹟糯米橋。（資料照）

    南投客家文化節系列活動之一客庄小旅行，將帶領民眾走訪國姓古蹟糯米橋。（資料照）

    2025/09/12 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣客家族群約八萬人，為推廣客家文化，二○二五南投客家文化節系列活動，將於九月廿日登場，推出客庄小旅行、草地音樂會、大戲小炒三大活動，邀請民眾在秋高氣爽的天氣，以慢活心情，來南投體驗獨特的客庄文化風情與魅力。

    南投縣文化局指出，今年客家文化節系列活動，由九月廿日舉行的「客庄小旅行—埔里國姓雙探線」揭幕，帶領民眾至百年客家老廟祈福，並安排生態及古蹟糯米橋導覽；九月廿八日第二場客庄小旅行，則深入水里鄉、魚池鄉的客家聚落及探訪老茶廠，體驗客庄生活的多樣風貌。

    緊接下來，十月五日下午於中興新村親情公園舉辦草地音樂會，除邀請金曲歌手魏如昀、羅文裕等人演出，並有客家藝文匯演，營造悠閒愜意的草地音樂饗宴。

    壓軸登場的「大戲小炒」，十月十八日於國姓鄉成功廣場舉行，邀請景勝戲劇團演出「狄龍收玉面虎」，並結合道地的客家菜餚辦桌，讓民眾邊欣賞傳統客家戲劇、邊品嚐道地的客家風味菜，同時設有擂茶體驗、客語闖關及童玩DIY等活動，還開放民眾參觀戲劇後台，了解戲曲文化的幕後故事。

