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    首頁　>　南投縣

    中興新村聚客 興大7間宿舍標租

    中興大學南投分部在南核心的光明一路和中正路，有7間整修好的宿舍出租，可設餐飲或零售店。（中興大學提供）

    中興大學南投分部在南核心的光明一路和中正路，有7間整修好的宿舍出租，可設餐飲或零售店。（中興大學提供）

    2025/07/12 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村活化將從北中核心擴展到南核心，國立中興大學南投分部將出租七間中興新村整修好的宿舍，月租金八千到一萬元，地點就在省府日常散策的十二間店家附近，校方希望出租作為餐飲業、零售販賣店，方便師生消費，也讓該區塊有群聚效應。附近的店家和居民對此表示樂觀期待，因為店家愈多愈能帶來商機。

    盼餐飲業、販賣店進駐

    國立中興大學南投分部將標租七間整修好的宿舍，分別為光明一路一號、十號、十七號、廿七號，以及中正路二二五、二二七號和一○五號二樓，坪數從十八坪多到廿多坪，租金各為八千元和一萬元，承租者須為商業用途，即提供師生和社區甚至外來客人餐飲、購物服務，即日起到八月四日上午九時投標。

    中興大學總務長蔡岡廷指出，中興大學南投分部已設循環經濟研究學院和創新產業暨國際學院，五月再設能源材料與環境永續專業學院，師生人數增加，出租的七間宿舍，就在省府散策店家附近，希望能有群聚效應。

    省府散策商圈咖啡業者曾伯義表示，這七間宿舍若能順利出租，會為商圈帶來更多客人。

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