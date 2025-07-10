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    首頁　>　南投縣

    鐵道遭淹沒 集集線火車停駛

    水漫集集線鐵道，濁水車站附近的鐵道滿是黃泥水，雜草枯木葉沖進鐵軌內。（民眾提供）

    水漫集集線鐵道，濁水車站附近的鐵道滿是黃泥水，雜草枯木葉沖進鐵軌內。（民眾提供）

    2025/07/10 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕豪大雨昨日襲擊南投縣名間、南投、竹山、集集、水里，尤其名間鄉災情慘重，其中濁水村的彰南路、員集路、車站路，道路變成水路，大水更淹進店舖、住家，濁水車站到源泉車站間的鐵道也一度淹沒，集集線火車停駛。名間鄉公所表示，濁水村嚴重淹水是因濁水大排水位太高，加上昨是滿潮，水排不出去才致災。

    南投縣昨日一整天雨勢不歇，到昨晚七時，以集集鎮的廿四小時累積雨量最多，已達三二八．五○毫米，名間鄉埔中測雨站也達二六一．五毫米。名間鄉昨日有多處農路泥流滾滾，新民村則有秧苗機遭風雨吹翻，農民冒雨扶正；濁水村彰南路、員集路、車站路，昨下午嚴重淹水，道路變成黃濁的水路，大水更淹進店舖、住家。

    大水在下午三時過後才慢慢消褪，店家和民宅屋內都是爛泥巴，名間鄉長陳翰立趕到現場勘災，並且請清潔隊垃圾車到淹水區幫忙住戶們清理垃圾，昨晚也送便當給忙著清理家園的淹水區居民。

    濁水車站周邊大淹水，濁水車站到源泉車站間的鐵道也被水淹沒，鐵道變成水道，集集線火車停駛，雨停大水褪去後，鐵道滿是泥巴和被大水沖過來的雜草落葉，集集線何時能復駛，要等台鐵公司公告。

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