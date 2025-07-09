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    首頁　>　南投縣

    南投台大溪頭3園區倒樹多 今明仍休園

    丹娜絲颱風過境，台大溪頭園區出現嚴重樹倒災情，園區9、10日將休園2天進行整理。（民眾提供）

    丹娜絲颱風過境，台大溪頭園區出現嚴重樹倒災情，園區9、10日將休園2天進行整理。（民眾提供）

    2025/07/09 05:30

    〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕丹娜絲颱風在南投造成多處樹倒災情，台大實驗林管理處轄下溪頭、鳳凰、下坪自然教育園區，也因嚴重樹倒影響通行，三大園區九、十日再休園二天；台電在颱風過後持續搶修復電，到昨剩六五九戶未復電。

    復電搶修 剩竹山659戶

    台大實驗林管處指出，颱風過後，轄下三大園區許多步道嚴重樹倒無法通行，雖派員持續清除，但因昨山區大雨影響進度，考量遊客遊園安全，才決定溪頭、鳳凰、下坪自然教育園區今、明繼續休園。

    台電南投區處表示，隨著山區道路逐漸搶通，昨復電搶修只剩竹山鎮六五九戶未復電，地點都在道路中斷無法進場的大鞍、瑞竹等地，之後會繼續推進、儘速復電。

    強降雨 竹山交流道口大淹

    另外，昨南投市、竹山鎮出現強降雨，位在國道三號竹山交流道口的路段大淹水，呈現滾滾「黃河」景象，公路局南投工務段緊急封閉與調撥車道，後續則會與竹山鎮公所共同整治該路段，除了側溝延伸改善，也會建議公所屆時邊坡施工需加強導水。

    南投縣政府昨則在水利署針對南投市發布一級淹水警戒後，緊急在貓羅溪畔設抽水機，幸好下午雨勢停歇，未出現淹水災情。

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