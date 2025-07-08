罷免馬文君 今埔里、草屯掃街

All罷馬志工八日仍在埔里進行大遶境。（All罷馬志工團提供）

2025/07/08 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由反共護台聯盟主辦的護國大遶境，原定今（八）日走進南投，但考量丹娜絲颱風過後，中部民眾要整理家園而取消八到十日的中部行，罷免游顥志工團將配合延後到八月再辦遊行，罷免馬文君的All罷馬和草屯罷馬志工團則照常舉辦，各在埔里、草屯辦遊行，希望讓更多鄉親同意罷免。

罷免游顥遊行 延至8月

護國大遶境四日從花蓮啟動，原定八日要走到南投縣，以一天時間在投一馬文君、投二游顥選區遶境，但因颱風對中南部造成的災害比較大，因此聯盟昨通知取消八日的南投遶境。

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護國大遶境南投行取消，「去游除垢」罷免游顥志工團隊配合取消今日活動，昨日決定延至八月再啟動車隊遊行，已經報名八日當志工的鄉親，希望八月再一起同行。

罷免馬文君的兩個志工團，因布條、手舉牌和人力都準備好，因此將各在埔里、草屯舉辦遊行，兩志工團都號召民眾參加，All罷馬志工團今天舉行埔里車隊加機車隊大遶境，上午八時三十起，從埔里全家埔榮店出發，一路遶境到市區，最後到愛蘭橋。

草屯罷馬志工團則辦草屯車隊遊行，從草屯鎮南埔陳府將軍廟出發，一路往市區前進，經中正路、博愛路、中正路、太平路、東閔路、省府路…，再從郊區的新庄里推進，最後到草屯商工結束。

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