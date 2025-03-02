草屯人口 連3個月南投縣最多

2025/03/02 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮二月份人口數為九萬七二二一人，雖比一月小減十九人，但仍連三月超越南投市，南投市二月人口為九萬七○三二，比一月份增加廿一人，草屯比南投市多了一八九人，連續三個月人口數為全縣十三鄉鎮市之冠。草屯鎮長簡賜勝表示，由於草屯沒有工業區，公所投注更多心力，以留住人口、吸引外地人移居，短期間先做好公共建設、提振商業活動。

二月比南投市多了一八九人

南投縣二月份人口為四十七萬一六四七人，而南投縣四大鎮市人口中，南投市、埔里鎮和竹山各為九萬七○三二人、七萬六二一四人、五萬五五二人，其中南投市有比一月份增加了廿一人，埔里和竹山鎮則比一月份減少。

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草屯鎮二月份人口數為九萬七二二一人，比一月份小減十九人，但仍比南投市人口多了一八九人，繼續保持全縣人口最多的鄉鎮。

草屯鎮長簡賜勝說，草屯鎮人口全縣鄉鎮中最多，但若要持續增加，必須有吸引外地人移居的因素，公所會先做好公共建設，也爭取公車收班時間延後，讓到外地就學或補習的學子，能有公車搭乘返家。

此外，也會儘快擬訂草屯鎮演藝中心招標辦法，希望能早一點有人承租，做為歌廳或其他藝文表演場所。

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