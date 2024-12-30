舊衣快閃回收 埔里1天收6.6噸

因應農曆春節前家戶大掃除，埔里鎮公所清潔隊試辦舊衣快閃回收，資源回收車前民眾大排長龍。（記者佟振國攝）

2024/12/30 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所清潔隊今年九月重啟舊衣回收，農曆春節將至，家戶陸續展開大掃除，清潔隊昨天加班試辦舊衣快閃回收日，總回收量近六．六噸，成果豐碩，除了資源再利用也減少垃圾量，一舉兩得。

埔里鎮清潔隊近幾年因圾圾堆置、舊衣回收商標準過嚴等因素，導致舊衣回收業務喊卡，直到今年九月重啟，民眾家中堆置舊衣終有處理管道。

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農曆春節將至，許多家戶已利用假日大掃除，考量資源回收量大增，衣物儘量不與其他資源回收物混雜避免髒污，清潔隊昨天加班試辦舊衣快閃回收日。

清潔隊規劃全鎮十個據點巡迴收取民眾整理好的舊衣，也祭出優惠兌換措施，十至廿公斤換大型環保袋，廿公斤以上可換二個環保袋，卅公斤以上可換洗碗精，第一個據點回收舊衣量即破二百公斤，全日回收量高達六．六噸，成果豐碩，若試辦情形良好與鎮民配合度高，也考慮利用每年冬、夏換季日舉行全鎮巡迴舊衣回收，方便鄉親整理居家環境。

清潔隊也提醒民眾，舊衣回收服務持續進行，但貼身內衣褲、襪子、嚴重污損衣物、包包、鞋子則不予回收，民眾務必事先檢視汰除，如果舊衣量太大，也可於上班時間自行載至清潔隊回收。

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