飼養保育類黑翅鳶病死 南投男子觸法

二級保育類野生動物的黑翅鳶，不能飼養在鳥籠中，否則觸犯虐待野生動物罪。此為黑翅鳶示意照，與本新聞無關。（資料照）

2024/12/28 05:30

非法虐待保育類野生動物 被判拘役 緩刑二年

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心！不要把保育類鳥類養在籠中且置其不顧，南投縣王姓男子把黑翅鳶養在鳥籠中，黑翅鳶感染念珠菌，腎臟腫大等病倒臥籠中仍未送醫，直到警方來處理家庭糾紛發現才送醫但仍不治，南投地院將王男以非法虐待保育類野生動物判拘役十日，惟考量他坦承犯行，家境貧困，宣告緩刑二年。

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關籠中口腔染菌、腎臟腫大未送醫

六十一歲的王姓男子，不知用什麼方式取得屬二級保育類野生動物的黑翅鳶，並將牠當成一般鳥類養在鳥籠中，平常餵牠生肉，黑翅鳶口腔感染了念珠菌，罹患腎臟腫大等病，王男都未注意，即使其病懨懨也無動於衷。

黑翅鳶病情愈來愈重，後來嚴重到站不起來，倒臥在鳥籠中，但他仍未送醫，直到今年六月某日警方前來王男家處理家庭糾紛，看到養在鳥籠中的黑翅鳶已倒臥在鳥籠中，馬上協助將牠送到草屯九九峰動物樂園野生動物救護站救治，惟黑翅鳶仍因呼吸困難併發肺炎而死亡。

坦承犯行 緩刑期間須接受保育課程

警方將王男依違反野生動物保育法規定移送法辦，經南投檢方起訴，南投地院法官審酌王男以鳥籠限制黑翅鳶自由活動，且看牠病倒在鳥籠中也不送醫導致其病重死亡，根本虐待保育動物，影響生態保育，依野生動物保育法的非法虐待野生保育類動物罪，判處拘役十日。

考量王男坦承犯行且先前無犯罪紀錄，加上國中畢業、家境貧困，宣告緩刑兩年，緩刑期間接受兩場保育教育課程，並交付保護管束。

據了解，今年初才有男子撿到兩根一級保育類雄鷹的羽毛上網販售，被南投地院依違反野生動物保育法判刑六月，宣告緩刑二年，須向公庫支付四萬元。

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