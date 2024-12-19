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    首頁　>　南投縣

    草屯鎮長補選 檢警緊盯贊助、贈禮

    2024/12/19 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選將於明年一月十八日投票，是明年全國首場選舉，南投檢警調動起來，由於該選舉靠近農曆春節，檢方要求警調注意候選人有無以贊助活動、餐會，贈送禮物方式變相賄選，一有情資就馬上通報地檢署指揮偵辦，也呼籲民眾踴躍檢舉賺檢舉獎金，獎金最高二百萬元。

    本屆草屯鎮長簡景賢十一月十八日深夜在辦公室猝逝，因任期未過半必須辦理補選，藍綠陣營各有縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，本週五（廿日）將抽籤決定號次，明年一月十八日舉行投票。

    由於該場補選是明年全國首場選舉，法務部極為重視，台中高分檢檢察長林錦村已三度前來參加選舉查察會議，要求查察賄選採取有效佈雷等重點策略，即即時查扣手機數位採證、適時發佈查賄成果新聞等。

    南投地檢署指出，該署已有專責主任檢察官和檢察官進駐草屯警分局和轄區派出所，隨時督導選舉查察準備工作。由於草屯鎮長補選適逢歲末年終及農曆春節，賄選易結合年節活動贊助及禮品饋贈的形式進行，像參選人贊助特定尾牙、年終餐會，現場有參選人競選旗子飄揚，或是參選人針對特定族群贈送禮品，都有變相賄選嫌疑。

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