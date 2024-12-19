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    首頁　>　南投縣

    合歡山雪季 元旦起交管61天

    南投縣警方的合歡山流星雨交通勤務接連展開，元旦開始則雪季勤務登場，屆時下雪會依公路局公時段、路段進行管制或疏導。（資料照）

    南投縣警方的合歡山流星雨交通勤務接連展開，元旦開始則雪季勤務登場，屆時下雪會依公路局公時段、路段進行管制或疏導。（資料照）

    2024/12/19 05:30

    疏導管制路段從翠峰至大禹嶺 春節、元旦及週休假日列重點時間

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山十六日迎來今年入冬後首波雪霰，因應近期可能降雪，合歡山雪季道路交通疏導管制勤務將從明年元旦展開，持續至三月二日，共計六十一天，遇有下雪或路面結冰就會有管制措施，主要管制路段為台十四甲線翠峰至大禹嶺，其中重點管制時間為農曆春節九天、元旦及週休假日。

    停車場爆滿 廣播告知暫勿上山

    仁愛警分局表示，合歡山雪季交通疏導管制實施的路段，為台十四甲線翠峰到大禹嶺，南投縣部分從翠峰到合歡山遊客中心，如果有下雪或路面結冰才會實施管制，沒有下雪時則以交通疏導為主，遇到沒有下雪的春節、元旦、週休假日重點時間，警方會視合歡山上停車場狀況，實施總量管制，若停車已爆滿，即會透過警察廣播電台協助廣播，請還未上山的遊客暫時不要上山。

    警方指出，合歡山雪季期間下雪或結冰時，一旦公路局發布交通管制資訊，包括禁止車輛進入的路段、時段，警方即進行交通管制，若公告開放加掛雪鏈可通行的路段，汽車即須加掛雪鏈，但機慢車、大型重型機車及甲、乙類大客車、三．五噸以上的大小貨車，在下雪或面結冰的管制路段，一律不准進入。

    明晚10時展開流星雨交通疏導

    合歡山的雪季交管勤務雖從元旦才開始，但南投縣警方從本月起，即因許多民眾夜衝合歡山武嶺觀流星雨，於假日凌晨即展開交安勤務，本週因為是小熊座流星雨最佳觀賞期，警方更將提前於週五深夜十時，即展開交通疏導等勤務，警方提醒民眾山區天氣嚴寒，務必注意保暖，切勿疲勞駕駛及違規停車，昆陽到武嶺路段若有違停情形，將開單取締。

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