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    首頁　>　南投縣

    疏導「鹿芝谷」車流 假日強制分流

    南投鹿谷鄉新景點「鹿芝谷」園區假日吸引爆滿車潮，本週末警方將祭出強制疏導與提前分流管制，改善塞車情況。（警方提供）

    南投鹿谷鄉新景點「鹿芝谷」園區假日吸引爆滿車潮，本週末警方將祭出強制疏導與提前分流管制，改善塞車情況。（警方提供）

    2024/12/14 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉新景點「鹿芝谷」生態園區本月開幕，十五日以前可享免費參觀園區動物，導致上週首遇週末就大塞車，車龍超過三公里，為避免衝擊聯外交通，警方本週末將祭出強制疏導，若有排隊車龍，就會疏導至市區停車，再步行回園區，並提前在山下分流車輛，以免前往溪頭的車潮與鹿芝谷重疊，以改善塞車情況。

    「鹿芝谷」園區位在往溪頭的必經道路縣道一五一線，園區主打梅花鹿、笑笑羊、水豚等可愛動物，本月開幕至十五日以前的試營期，都可免費入園參觀，以致上週遇到第一個週休假日，就湧現龐大參觀車潮，用路人怨聲載道。

    警方說，本週末將祭出強制疏導與提前分流管制，只要入園車輛出現排隊，就會強制要求前往鹿谷市區或往溪頭方向的路邊停放，之後再步行十分鐘抵達園區，並要求園區做好停車場動線引導，避免園區入口回堵。

    另外，一般前往「鹿芝谷」園區的遊客，都從國道三號經竹山抵達鹿谷，惟前往溪頭也是相同路線，為避免兩者車流重疊影響交通，本週末於竹山就會提前分流管制，讓前往溪頭的車輛改走投五十五延山路，以降低縣道一五一線的交通壓力。

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