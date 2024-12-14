草屯鎮長補選 綠憂浮濫監票淪買票

民進黨南投縣黨部質疑，地方傳聞南投草屯鎮長補選浮濫監票，擔心淪為賄選。（記者劉濱銓攝）

2024/12/14 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選明年一月十八日登場，綠、藍選將蔡銘軒、簡賜勝都已就位；民進黨南投縣黨部昨指出，補選將屆，地方傳聞有陣營會假借聘僱工作人員之名、行賄選之實，例如找大量監票員，並在鄰里高薪聘僱工作人員，以不符比例的報酬影響投票意願，擔心淪為賄選買票；國民黨南投縣黨部則回嗆綠營炒作，請其不要胡亂猜測。

藍回嗆若有證據 就去檢舉

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，每到選舉都有人浮濫僱用監票員，或僱人掃街拜票時，竟只從街頭走到街尾，就可拿一千元報酬，如此工、酬不符比例，等於變相買票。

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黨部發言人陳紀衡說，依選罷法規定，推估補選的競選經費法定上限約七百四十萬元，以草屯共六○九鄰，若每鄰負責人收到二萬元工作費，計逾一千二百萬元已遠超法定上限，這有賄選與違法之虞，過去也有投票日浮濫聘僱監票員的賄選案例，提醒選民當心，以免觸法。

蔡銘軒呼籲，選民要選賢與能，不要涉入賄選，他當選後會落實消費券提高為二千元、加碼敬老金，以及○至三歲一起養政見。

國民黨南投縣黨部主委楊麗川回應，綠營炒作賄選已是老掉牙，若有證據就去檢舉，希望對手不要胡亂猜測。

補選參選人簡賜勝則說，不隨綠營的臆測起舞，他不會買票，並盼聚焦政見，落實福利政策，維持乾淨選風。

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