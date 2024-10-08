低碳遊南投 每人最高獎勵2200元

南投縣政府祭出「南投永續旅遊獎勵計畫」，參與計畫景點展示相關產品。（記者張協昇攝）

2024/10/08 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為推動低碳旅遊，祭出「南投永續旅遊獎勵計畫」，昨宣布即日起民眾只要到縣內一八二家響應低碳永續旅遊的旅館、民宿或觀光工廠等景點住宿、消費，即可獲得最高獎勵金二二○○元，邀請全國民眾來風光明媚的南投旅遊，共同為永續觀光環境盡一分心力。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投為觀光大縣，為落實「低碳領投、永續南投」施政理念，觀光處推動綠色旅宿與永續旅遊產業轉型，與南投縣觀光產業聯盟協會合作推出獎勵計畫，串連縣內七大旅遊軸線的旅館、民宿、遊艇、觀光工廠、體驗場域及台灣好行等六類業者，加強推廣低碳旅遊，行銷振興觀光產業。

縣府觀光處指出，此計畫提供民眾到訪響應永續認證或已獲永續認證景點二百元至三百元不等獎勵金。在住宿方面，不分平假日第一晚住宿獎勵金八百元、第二晚住宿獎勵金九百元，四種獎勵各可使用一次，每人最高可獲得二二○○元獎勵金，總獎勵金超過四三○萬元，用完為止，旅客若搭乘台灣好行、南投客運等大眾運輸，還能獲贈禮包。

杉林溪10日重新開園

此外，南投溪頭往來杉林溪的聯外道投五十一線，七月遭凱米颱風挾帶的暴雨侵襲，路基嚴重崩塌流失而中斷，災後縣政府積極搶修，因受午後下雨頻繁影響，工程延宕，惟縣府工務處表示，目前該路段已在做最後路基舖築工程，國慶日前應可恢復通車，而杉林溪生態渡假園區也宣布將於十日重新開園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法