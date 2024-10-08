埔里山城派對馬拉松 13日國六開跑

埔里山城派對馬拉松今年針對全馬路線，加碼龍蝦、和牛應援。（埔里鎮公所提供）

2024/10/08 05:30

西行線終點端至愛蘭交流道路段 凌晨2時至中午12時封閉

〔記者佟振國／南投報導〕第九屆Puli Power埔里山城派對馬拉松十三日（週日）登場，今年再獲交通部高速公路局核准讓選手跑上國道六號，除由埔里鎮吉祥物「噗哩」帶領各單位總計九隻吉祥物，一起上國道喜迎選手，今年全馬路線的補給攤位還有加碼龍蝦、和牛應援，讓選手補充滿滿能量，也感受埔里的熱情活力。

全馬路線 提供龍蝦、和牛補給

備受跑者肯定的Puli Power埔里山城派對馬拉松週日於埔里福興溫泉區舉行，該項活動自第七屆首度申請跑上國道六號，今年第三度獲高公局核准開放西行線終點端至愛蘭交流道路段為活動路線，當天凌晨二時至中午十二時封閉，用路人可由市區道路及省道接愛蘭交流道繼續西行，東行線則維持正常行駛，若管制路段提早完成道路復原檢查確認後即恢復全線通車，降低對交通影響。

「埔里跑」續獲評鑑優質路跑

鎮長廖志城表示，埔里山城派對馬拉松路線串聯在地知名景點，讓跑者來埔里不只是跑馬拉松，也一同欣賞埔里風光，加上沿途在地美食強力補給，以及鄉親熱情加油支持，讓「埔里跑」成為結合運動、觀光、美食與人文風情的饗宴，也持續獲「運動筆記」評鑑高分的優質路跑活動。

為了歡迎來自全國各地的選手，這次還特別由受到大家喜愛的埔里鎮吉祥物「噗哩」領軍，帶領觀光署「喔熊組長」、農村水保署南投分署「農村小童」、國姓鄉公所「朕鹿玩」、清境農場吉祥物，還有在地產業吉祥物於國道上迎接選手並加油打氣。

選手拚完賽第800馬 將獲贈龍蝦

每年的補給站都會提供在地美食、農產、伴手禮產品等，今年除了烤大豬數量增加，為犒賞全馬組選手，還加碼龍蝦與和牛應援，讓選手在跑步的同時，可以品嘗到埔里的美食與感受鄉親熱情；今年有選手選定埔里山城派對馬拉松，為人生中第八百馬的賽事，除了完賽獎盃，特別頒贈龍蝦獎品。

埔里鎮吉祥物「噗哩」當天將上國道迎接各地跑友。（記者佟振國攝）

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