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    首頁　>　南投縣

    節省房屋稅 南投籲2.3萬戶速設籍

    房屋稅新制上路，南投縣稅務局提醒民眾自住房屋納稅義務人、配偶或直系親屬須辦竣戶籍登記，才能享自住房屋稅率。（記者張協昇攝）

    房屋稅新制上路，南投縣稅務局提醒民眾自住房屋納稅義務人、配偶或直系親屬須辦竣戶籍登記，才能享自住房屋稅率。（記者張協昇攝）

    2024/10/07 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕房屋稅差別稅率今年七月一日起正式施行，新制規定自住住家用房屋稅率，須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，南投縣目前仍有約二．三萬戶自住房屋未設籍，南投縣政府稅務局九月已寄出輔導通知書，請納稅義務人儘速設籍，以免喪失享有自住房屋稅率權益。

    南投縣稅務局指出，政府為落實居住正義，讓多屋族能釋出多餘房子，修正「房屋稅條例」部分條文，即俗稱的「囤房稅2.0」。其中房屋無出租或營業情形，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用的自住住家用房屋，包括本人、配偶或子女名下在全國以三戶為限，房屋稅率為一．二％，但修法後規定須本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，且本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住使用且房屋現值在一定金額以下者，稅率降為一％。

    惟南投縣目前仍有六四○八戶在全國僅有一戶房屋及一萬六八六二戶在全國擁有三戶房屋的自住房屋納稅人，其本人、配偶或直系親屬仍未辦竣戶籍登記，必須在明年三月二十二日（適逢假日，展延至同年月二十四日）以前設籍，才能享有自住房屋稅率。

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