《南投》名間茶飲文化節 200人暗棋對弈

國手葛振衣（穿白襯衫者）幫名間鄉暗棋比賽代言，並與鄉長陳翰立（穿背心者）對弈。（名間鄉公所提供）

2024/09/29 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺昨舉行「茶飲文化節」活動，邀請國手葛振衣當首屆暗棋比賽代言人，現場還有茶飲體驗和茶葉公益拍賣；埔里鎮福興溫泉區則舉行「南投健行節」首場活動，全長四公里，強調走在「三好步道」，即全程「好好走、好好拍、好觀光」。

名間鄉茶飲文化節昨日在松柏嶺受天宮第一停車場舉行，活動重頭戲是暗棋比賽，有二百人報名參加，擔任比賽代言人的國手葛振衣，還與鄉長陳翰立對弈，葛振衣神情輕鬆，陳翰立則全神貫注，旁邊觀棋者投入程度不輸對弈的棋士。

現場還有茶飲體驗、茶葉公益拍賣，茶葉由南投縣松嶺鬥茶協會提供，拍賣所得捐給福利機構。會場外另有四十名遊客參加食農教育茶旅行活動，體驗採茶、揉茶和製作福茶球。

南投縣府昨日也在埔里鎮福興溫泉區，舉辦「南投健行節」首場活動─埔里溫泉季暨健行活動，縣府觀光處長陳志賢等人，與近千名民眾一起出發，走到能高親水公園再折返福興溫泉區遊客中心。

沿途設有兩處補給站，提供食物與飲品補充能量，活動現場全面採用環保措施，提供紙箱水取代傳統瓶裝水，並推廣自備水瓶，減少一次性塑膠的使用。

南投健行節首場活動─埔里溫泉健行，昨日在縣府觀光處長陳志賢鳴笛後出發。（南投縣府提供）

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